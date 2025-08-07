В Україні з весни 33 випадки укусів змій: де і скільки людей постраждало
Київ • УНН
За чотири місяці 2025 року в Україні зафіксовано 33 звернення через укуси змій, що на 25 випадків менше, ніж торік. Серед постраждалих дев'ятеро дітей, всі отримали допомогу.
З весни в Україні зафіксовано 33 звернення через укуси змій, що на 25 випадків менше, ніж торік, серед постраждалих дев'ятеро дітей, повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ у четвер, пише УНН.
За даними Центру громадського здоров’я, за квітень-липень 2025 року в Україні зареєстровано 33 звернення по медичну допомогу через укуси змій. Це на 25 випадків менше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед постраждалих - дев’ятеро дітей
Життю та здоров’ю потерпілим, як вказано, наразі нічого не загрожує — всі отримали належну медичну допомогу.
Укуси змій зафіксовано в таких областях:
- Львівська - 24 випадки;
- Житомирська - 7 випадків;
- Закарпатська - 1 випадок;
- Кіровоградська - 1 випадок.
Як убезпечити себе
Змій можна зустріти в болотистій місцевості, на зарослих берегах водойм, у горах, степах чи лісах. Щоб убезпечити себе, у ЦОЗ радять:
- вирушаючи на природу, одягайте щільні штани та заправляйте їх у високі черевики;
- перш ніж сісти на камінь, колоду чи хмиз, постукайте по них палицею - це допоможе налякати змію та відігнати її зі сховку;
- якщо ви побачили змію - не робіть різких рухів і дайте їй спокійно відповзти.
