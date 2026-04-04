В Украине расширили возможности бронирования священнослужителей
Киев • УНН
В Украине расширили перечень лиц для бронирования, добавив священников в заграничных командировках. Это обеспечит духовную опеку украинцев за пределами страны.
В Украине с апреля внесены изменения в порядок бронирования священнослужителей. Как сообщили в Госслужбе по этнополитике и свободе совести, в перечень лиц, подлежащих бронированию, включили священнослужителей, работающих в критически важных религиозных организациях и находящихся в заграничных командировках для осуществления религиозной деятельности, передает УНН.
Детали
3 апреля состоялась рабочая встреча Председателя ГЭСС Виктора Еленского и Первого заместителя Председателя Виктора Войналовича с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.
В ходе встречи Виктор Еленский проинформировал представителей ВСЦиРО о регистрации в Министерстве юстиции Украины приказа ГЭСС от 1 апреля 2026 года, которым внесены изменения в порядок бронирования священнослужителей.
В частности, приказ расширяет перечень лиц, подлежащих бронированию: в него включены священнослужители, работающие в критически важных религиозных организациях и находящиеся в заграничных командировках для осуществления религиозной деятельности, религиозных обрядов и церемоний, осуществления проповеднической деятельности за пределами Украины и взятые на постоянный или временный консульский учет
Как сообщили в госслужбе по этнополитике и свободе совести, реализация такого решения позволит гарантировать надлежащую и непрерывную духовную опеку украинских граждан за рубежом, вынужденных покинуть Украину в связи с полномасштабным вооруженным вторжением РФ.
