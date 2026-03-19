Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Предприятия могут заранее продлить бронирование работников в Дії - Минобороны

Киев • УНН

 • 1702 просмотра

В Дії появилась возможность заблаговременного продления бронирования без прерывания его срока. Система автоматически проверяет данные и обновляет статус.

Украинские предприятия могут заранее продлить бронирование работника с помощью приложения "Дія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Подробности

Заявление можно подать заранее - еще до завершения действующего бронирования. Система автоматически проверяет данные и продлевает его на новый срок, отметили в ведомстве.

Там добавили: раньше для этого приходилось ждать до 72 часов. В это время бронирование работника прерывалось.

Для того чтобы продлить бронирование работника, необходимо действовать по следующему алгоритму:

  • авторизоваться на портале "Дія";
    • выбрать услугу "Бронирование работников";
      • подать заявление и указать данные работников;
        • подтвердить заработную плату;
          • проверить информацию и подписать заявление (это должен сделать руководитель или уполномоченное лицо).

            Результат поступает в электронный кабинет и на электронную почту. Если бронирование согласовано, соответствующий статус в Резерв+ работника остается непрерывным и отображается так же, как и раньше

            - заявили в Минобороны.

            Напомним

            На портале "Дія" запустили новую возможность бронирования работников для предприятий оборонного сектора на 45 дней. Услуга доступна даже при наличии нарушений воинского учета.

