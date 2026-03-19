Предприятия могут заранее продлить бронирование работников в Дії - Минобороны
Киев • УНН
В Дії появилась возможность заблаговременного продления бронирования без прерывания его срока. Система автоматически проверяет данные и обновляет статус.
Украинские предприятия могут заранее продлить бронирование работника с помощью приложения "Дія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Заявление можно подать заранее - еще до завершения действующего бронирования. Система автоматически проверяет данные и продлевает его на новый срок, отметили в ведомстве.
Там добавили: раньше для этого приходилось ждать до 72 часов. В это время бронирование работника прерывалось.
Для того чтобы продлить бронирование работника, необходимо действовать по следующему алгоритму:
- авторизоваться на портале "Дія";
- выбрать услугу "Бронирование работников";
- подать заявление и указать данные работников;
- подтвердить заработную плату;
- проверить информацию и подписать заявление (это должен
сделать руководитель или уполномоченное лицо).
Результат поступает в электронный кабинет и на электронную почту. Если бронирование согласовано, соответствующий статус в Резерв+ работника остается непрерывным и отображается так же, как и раньше
На портале "Дія" запустили новую возможность бронирования работников для предприятий оборонного сектора на 45 дней. Услуга доступна даже при наличии нарушений воинского учета.