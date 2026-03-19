Предприятия могут заранее продлить бронирование работников в Дії - Минобороны

Украинские предприятия могут заранее продлить бронирование работника с помощью приложения "Дія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Заявление можно подать заранее - еще до завершения действующего бронирования. Система автоматически проверяет данные и продлевает его на новый срок, отметили в ведомстве.

Там добавили: раньше для этого приходилось ждать до 72 часов. В это время бронирование работника прерывалось.

Для того чтобы продлить бронирование работника, необходимо действовать по следующему алгоритму:

авторизоваться на портале "Дія";

выбрать услугу "Бронирование работников";

подать заявление и указать данные работников;

подтвердить заработную плату;

проверить информацию и подписать заявление (это должен сделать руководитель или уполномоченное лицо).

Результат поступает в электронный кабинет и на электронную почту. Если бронирование согласовано, соответствующий статус в Резерв+ работника остается непрерывным и отображается так же, как и раньше - заявили в Минобороны.

На портале "Дія" запустили новую возможность бронирования работников для предприятий оборонного сектора на 45 дней. Услуга доступна даже при наличии нарушений воинского учета.