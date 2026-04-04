В Україні розширили можливості бронювання священнослужителів

В Україні з квітня внесено зміни до порядку бронювання священнослужителів. Як повідомили у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті, до переліку осіб, які підлягають бронюванню, включили священнослужителів, які працюють у критично важливих релігійних організаціях і перебувають у закордонних відрядженнях для здійснення релігійної діяльності, передає УНН.

Деталі

3 квітня відбулася робоча зустріч Голови ДЕСС Віктора Єленського та Першого заступника Голови Віктора Войналовича із представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

У ході зустрічі Віктор Єленський поінформував представників ВРЦіРО про реєстрацію в Міністерстві юстиції України наказу ДЕСС від 1 квітня 2026 року, яким внесено зміни до порядку бронювання священнослужителів.

Зокрема, наказ розширює перелік осіб, які підлягають бронюванню: до нього включено священнослужителів, які працюють у критично важливих релігійних організаціях і перебувають у закордонних відрядженнях для здійснення релігійної діяльності, релігійних обрядів і церемоній, провадження проповідницької діяльності за межами України та взяті на постійний або тимчасовий консульський облік - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у держслужбі з етнополітики та свободи совісті, реалізація такого рішення дозволить гарантувати належну і безперервну духовну опіку українських громадян за кордоном, що були вимушені залишити Україну у звʼязку із повномасштабним збройним вторгненням рф.

