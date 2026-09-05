Максимум на 180 дней — в Украине продлили сроки расчетов для экспортеров агропродукции из-за атак рф
Киев • УНН
Для экспортеров пшеницы, кукурузы, сои и других товаров изменили предельные сроки расчетов по экспортным контрактам. Решение должно поддержать логистику и экспорт.
Правительство приняло очередное решение в поддержку аграриев в условиях российского террора в Черноморском регионе — изменятся правила предельных сроков расчетов по экспортным контрактам для отдельных аграрных товаров. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.
Детали
Корецкий отметил, что вражеские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру вынудили украинских экспортеров переориентировать маршруты. Это усложнило логистику и увеличило сроки доставки продукции.
Украина в этом сезоне сократила экспорт пшеницы, но нарастила кукурузы12.08.26, 17:03 • 17682 просмотра
Меняем правила предельных сроков расчетов по экспортным контрактам для отдельных аграрных товаров — пшеницы, кукурузы, сои, семян подсолнечника, подсолнечного масла и жмыха. Минэкономики сможет продлевать установленные сроки по обращению экспортера — максимум на 180 дней
По его словам, это даст производителям и экспортерам больше времени для выполнения контрактов в условиях осложненной логистики, поможет сохранить экспорт и валютные поступления для государства, а также обеспечить ресурс для будущей посевной кампании.
Экспорт зерна из Украины обвалился из-за ситуации в Чёрном море: что произошло с морским коридором14.08.26, 16:08 • 5586 просмотров