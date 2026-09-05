Максимум на 180 днів - в Україні продовжили строки розрахунків для експортерів агропродукції через атаки рф
Київ • УНН
Для експортерів пшениці, кукурудзи, сої та інших товарів змінили граничні строки розрахунків за експортними контрактами. Рішення має підтримати логістику й експорт.
Уряд ухвалив чергове рішення на підтримку аграріїв в умовах російського терору у Чорноморському регіоні - зміняться правила граничних строків розрахунків за експортними контрактами для окремих аграрних товарів. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.
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Корецький зазначив, що ворожі атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру змусили українських експортерів переорієнтовувати маршрути. Це ускладнило логістику та збільшило строки доставки продукції.
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Змінюємо правила граничних строків розрахунків за експортними контрактами для окремих аграрних товарів — пшениці, кукурудзи, сої, насіння соняшнику, соняшникової олії та макухи. Мінекономіки зможе продовжувати встановлені строки за зверненням експортера — максимум на 180 днів
За його словами, це дасть виробникам та експортерам більше часу для виконання контрактів в умовах ускладненої логістики, допоможе зберегти експорт і валютні надходження для держави та забезпечити ресурс для майбутньої посівної.
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