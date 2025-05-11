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В Украине предупреждают о заморозках: объявлены желтый и оранжевый уровни опасности

Киев • УНН

 • 1854 просмотра

Ночью 12 мая в западных, северных и Винницкой областях ожидаются заморозки на почве. В западных и Житомирской областях заморозки в воздухе до -3 °С.

В Украине предупреждают о заморозках: объявлены желтый и оранжевый уровни опасности

В ночь на 12 мая в ряде регионов Украины ожидаются заморозки на почве и в воздухе. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook, пишет УНН 

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине. Ночью 12 мая в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3°. I уровень опасности, желтый

- говорится в заметке.

По информации, более опасной будет ситуация в западных и Житомирской областях, где возможны заморозки непосредственно в воздухе до -3 °С. Для этих регионов введен II уровень опасности — оранжевый.

"Заморозки будут наносить вред цветущим плодовым деревьям", - сообщает Укргидрометцентр.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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