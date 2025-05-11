В Украине предупреждают о заморозках: объявлены желтый и оранжевый уровни опасности
Киев • УНН
Ночью 12 мая в западных, северных и Винницкой областях ожидаются заморозки на почве. В западных и Житомирской областях заморозки в воздухе до -3 °С.
В ночь на 12 мая в ряде регионов Украины ожидаются заморозки на почве и в воздухе. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook, пишет УНН
Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине. Ночью 12 мая в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3°. I уровень опасности, желтый
По информации, более опасной будет ситуация в западных и Житомирской областях, где возможны заморозки непосредственно в воздухе до -3 °С. Для этих регионов введен II уровень опасности — оранжевый.
"Заморозки будут наносить вред цветущим плодовым деревьям", - сообщает Укргидрометцентр.
Снег в мае: на дороге в Буковель идет снег - водителям советуют быть осторожными11.05.25, 13:54 • 2154 просмотра