В Україні попереджають про заморозки: оголошено жовтий та помаранчевий рівні небезпеки
Київ • УНН
Вночі 12 травня у західних, північних та Вінницькій областях очікуються заморозки на ґрунті. У західних та Житомирській областях заморозки в повітрі до -3 °С.
У ніч на 12 травня в низці регіонів України очікуються заморозки на ґрунті та в повітрі. Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook, пише УНН
Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні. Вночі 12 травня у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні грунту заморозки 0-3°. I рівень небезпечності, жовтий
За інформацією, небезпечнішою буде ситуація в західних та Житомирській областях, де можливі заморозки безпосередньо в повітрі до -3 °С. Для цих регіонів введено II рівень небезпеки — помаранчевий.
"Заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам",-повідомляє Укргідрометцентр.
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