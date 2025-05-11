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Сніг у травні: на дорозі до Буковеля сніжить - водіям радять бути обережними

Київ • УНН

 • 370 перегляди

На гірській дорозі в напрямку Буковеля 11 травня зафіксували снігопад, що ускладнило видимість та зробило дорогу слизькою. Водіям радять бути обережними через негоду.

Сніг у травні: на дорозі до Буковеля сніжить - водіям радять бути обережними

На гірській ділянці дороги в напрямку курорту Буковель 11 травня зафіксували снігопад.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram, пише УНН

Сніг у травні: у напрямку Буковеля сніжить. Станом на 11 травня на гірській ділянці дороги в напрямку туристичного курорту Буковель зафіксовано снігопад

- пише Глагола.

Він зазначив, що через опади видимість обмежена, а дорожнє покриття місцями слизьке.

Водіям рекомендують зважати на погодні умови, обирати безпечну швидкість та дотримуватись підвищених заходів безпеки під час пересування гірськими дорогами.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що погода в Україні у неділю, 11 травня, буде холодною, хмарною з проясненнями. У більшості областях очікуються дощі, подекуди можливі заморозки.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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