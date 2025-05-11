Сніг у травні: на дорозі до Буковеля сніжить - водіям радять бути обережними
Київ • УНН
На гірській дорозі в напрямку Буковеля 11 травня зафіксували снігопад, що ускладнило видимість та зробило дорогу слизькою. Водіям радять бути обережними через негоду.
На гірській ділянці дороги в напрямку курорту Буковель 11 травня зафіксували снігопад.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram, пише УНН.
Сніг у травні: у напрямку Буковеля сніжить. Станом на 11 травня на гірській ділянці дороги в напрямку туристичного курорту Буковель зафіксовано снігопад
Він зазначив, що через опади видимість обмежена, а дорожнє покриття місцями слизьке.
Водіям рекомендують зважати на погодні умови, обирати безпечну швидкість та дотримуватись підвищених заходів безпеки під час пересування гірськими дорогами.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що погода в Україні у неділю, 11 травня, буде холодною, хмарною з проясненнями. У більшості областях очікуються дощі, подекуди можливі заморозки.