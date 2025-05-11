Снег в мае: на дороге в Буковель идет снег - водителям советуют быть осторожными
Киев • УНН
На горной дороге в направлении Буковеля 11 мая зафиксировали снегопад, что осложнило видимость и сделало дорогу скользкой. Водителям советуют быть осторожными из-за непогоды.
На горном участке дороги в направлении курорта Буковель 11 мая зафиксировали снегопад.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram, пишет УНН.
Снег в мае: в направлении Буковеля снежит. По состоянию на 11 мая на горном участке дороги в направлении туристического курорта Буковель зафиксирован снегопад
Он отметил, что из-за осадков видимость ограничена, а дорожное покрытие местами скользкое.
Водителям рекомендуют учитывать погодные условия, выбирать безопасную скорость и соблюдать повышенные меры безопасности во время передвижения по горным дорогам.
Напомним
Ранее сообщалось, что погода в Украине в воскресенье, 11 мая, будет холодной, облачной с прояснениями. В большинстве областей ожидаются дожди, местами возможны заморозки.