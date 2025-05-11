Без натяку на весну: синоптики попередили про погіршення погоди 11 травня
Київ • УНН
У неділю в Україні очікується холодна погода, хмарність із проясненнями та дощі у більшості областей. Температура вдень коливатиметься від 9° до 18°.
Погода в Україні у неділю, 11 травня, буде холодною, хмарною з проясненнями. У більшості областях очікуються дощі, подекуди можливі заморозки. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Сьогодні вдень в Україні помірні, у південо-східній частині місцями невеликі дощі.
Температура вдень 9-14°, на півдні та сході країни 13-18°. На високогір'ї Карпат помірний мокрий сніг, температура вдень 1-4° тепла.
Вітер північно-західний, західний 5-10 м/с.
На території Київської області та Києва буде хмарно з проясненнями, дощитиме. Також прогнозують 5-10 м/с, північно-західний.
Температура в області вдень підвищиться до +9+14.
У Києві вдень очікується 12-14°.
День матері й потягу: що відзначають у світі та Україні 11 травня11.05.25, 05:37 • 1376 переглядiв