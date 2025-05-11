День матері й потягу: що відзначають у світі та Україні 11 травня

Сьогодні, 11 травня відзначають День матері та потягу, передає УНН.

День матері в Україні

11 травня в Україні та багатьох країнах світу відзначають День матері.

Україна приєдналася до відзначення Дня матері з 1999 року, і сьогоднішня подія поступово витісняє з календаря радянське свято – 8 березня.

Ініціаторкою святкування Дня матері у 1908 році виступила американка Анна Джервіс, після того, як померла її мама. Дівчина зверталася до різноманітних інстанцій із пропозицією встановити день, у якій усі б могли вшанувати своїх матерів.

День матері: 75% українців вітають, 59% дарують подарунки, 27% телефонують - опитування

Ініціатива наполегливої американки не залишилася непоміченою: вже у 1910 році влада штату Джорджія прийняла рішення про відзначення дня матерів.

Подія поступово стала популярною у США та багатьох країнах світу.

День кореневого каналу. Бережіть зуби!

Сьогодні, 11 травня відзначається Національний день лікування кореневих каналів. Це свято було започатковано у 2005 році Крісом Каммером, одним із засновників Американської академії косметичної стоматології, щоб просвітити людей про важливість догляду за зубами.

Лікування кореневих каналів – це процедура, під час якої інфікований зуб очищається та пломбується, щоб запобігти подальшому розвитку інфекції. Лікування кореневих каналів щороку рятує пацієнтів від втрати зубів і допомагає відновити пошкодження нервів. Приділіть сьогодні трохи часу, щоб подумати про здоров'я своєї порожнини рота.

День потягу

Цього року Національний день поїздів припадає на 11 травня. Це "свято" вперше відзначили у 2008 році і продовжує відзначатися донині.

Перший приклад того, що можна назвати "залізничною колією", з'явився поблизу Коринфа в Стародавній Греції приблизно в 600 році до нашої ери. Люди та тварини тягнули човни по канавках у вапняку протягом п'яти миль до місця призначення. Римляни робили щось подібне в Римському Єгипті.

Причиною появи потягів та залізниць була чиста практичність: можна було перевозити більші вантажі на більшу відстань за допомогою підготовлених шляхів. Перші сучасні "шляхи" навіть не створювалися з металевих рейок, а були створені з дерев'яних рейок, а на шляху дистанції навіть з кам'яних колій.

Ретельно підготувавшись, можна було збільшити вантажопідйомність, яку міг перевезти один кінь, з однієї тонни до майже 13 тонн. Це значне покращення вантажопідйомності та величезна перевага для тих, кому доводилося перевозити багато вантажу на значну відстань.

Звичайно, дерев'яні рейки доводилося часто замінювати, тому стало звичайною практикою покривати їх тонкою металевою пластиною, щоб деревина прослужила довше.

Промислова революція все змінила, і металеві рейки стали більш помітними. Близько 1750 року промисловість почала виробляти значно більше заліза, ніж будь-коли в минулому. Нові методи, що стали можливими завдяки сучасній науці про металургію та інженерію, створили умови для вибухового зростання виробництва.

Новообраний Папа Лев XIV відслужив першу месу

Перші комерційні поїздки розпочалися лише у 1812 році, та ще й у невеликих масштабах. Але, звичайно, ми всі знаємо, що сталося потім: поїзди захопили світ. Вони дали початок нашій сучасній, продуктивній цивілізації та назавжди змінили життя пересічної людини.

11 травня віряни святкують День памяті святих рівноапостольних Кирила і Методія.

Кирило і Мефодій (Методій) - слов'янські просвітники та проповідники християнства, творці кириличної абетки, перші перекладачі богослужбових книг слов'янською мовою, брати.

Вперше за десятиліття: У Кирилівській церкві лунатиме молитва українською мовою