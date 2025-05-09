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Новообраний Папа Лев XIV відслужив першу месу

Київ • УНН

 • 4786 перегляди

Новий Папа Римський Лев XIV, під час меси в Сикстинській капелі, поділився баченням Церкви, як вірного адміністратора. Він визнав, що віру вважають абсурдною, а брак віри веде до втрати сенсу життя.

Новообраний Папа Лев XIV відслужив першу месу

Під час Святої Меси в Сикстинській капелі, яку Папа Лев XIV очолив разом з усіма кардиналами наступного дня після завершення Конклаву, Святий Отець поділився думками про виклики, які стоять перед Церквою у сучасному світі, передає УНН.

Як зазначає видання під час служби перший Папа Римський родом із США був одягнений у відносно просте біло-золоте вбрання. Перш ніж почати служити месу, він сказав кілька слів англійською і продовжив вільною італійською мовою.

У проповіді 69-річний Лев XIV змалював картину Церкви, яку він хотів би бачити, сказавши, що прагнутиме служити "вірним адміністратором" Церкви в цілому.

Новий Папа, як повідомляє видання, визнав, що християнську віру іноді "вважають абсурдною" та прерогативою "слабких та нерозумних".

Брак віри часто трагічно супроводжується втратою сенсу життя, нехтуванням милосердям, жахливими порушеннями людської гідності, кризою сім’ї та багатьма іншими ранами, які вражають наше суспільство 

– сказав він.

Нагадаємо

Кардинала Роберта Прево обрано новим Папою Римським Левом XIV після серії голосувань. Він став першим американським Папою в історії, продовжувачем політики Франциска. В інтерв’ю Vatican News невдовзі після того, як він став керівником Дикастерії у справах єпископів, Прево сказав: "Я досі вважаю себе місіонером. Моє покликання, як і покликання кожного християнина, - бути місіонером, проголошувати Євангеліє, де б ти не був".

Альона Уткіна

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