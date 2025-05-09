Новоизбранный Папа Лев XIV отслужил первую мессу
Киев • УНН
Новый Папа Римский Лев XIV, во время мессы в Сикстинской капелле, поделился видением Церкви, как верного администратора. Он признал, что веру считают абсурдной, а отсутствие веры ведет к потере смысла жизни.
Во время Святой Мессы в Сикстинской капелле, которую Папа Лев XIV возглавил вместе со всеми кардиналами на следующий день после завершения Конклава, Святой Отец поделился мыслями о вызовах, стоящих перед Церковью в современном мире, передает УНН.
Как отмечает издание, во время службы первый Папа Римский родом из США был одет в относительно простое бело-золотое одеяние. Прежде чем начать служить мессу, он сказал несколько слов на английском и продолжил на свободном итальянском языке.
В проповеди 69-летний Лев XIV обрисовал картину Церкви, которую он хотел бы видеть, сказав, что будет стремиться служить "верным администратором" Церкви в целом.
Новый Папа, как сообщает издание, признал, что христианскую веру иногда "считают абсурдной" и прерогативой "слабых и неразумных".
Недостаток веры часто трагически сопровождается потерей смысла жизни, пренебрежением милосердием, ужасными нарушениями человеческого достоинства, кризисом семьи и многими другими ранами, которые поражают наше общество
Напомним
Кардинала Роберта Прево избран новым Папой Римским Львом XIV после серии голосований. Он стал первым американским Папой в истории, продолжателем политики Франциска. В интервью Vatican News вскоре после того, как он стал руководителем Дикастерии по делам епископов, Прево сказал: "Я до сих пор считаю себя миссионером. Мое призвание, как и призвание каждого христианина, - быть миссионером, провозглашать Евангелие, где бы ты ни был".