Новоизбранный Папа Лев XIV отслужил первую мессу

Во время Святой Мессы в Сикстинской капелле, которую Папа Лев XIV возглавил вместе со всеми кардиналами на следующий день после завершения Конклава, Святой Отец поделился мыслями о вызовах, стоящих перед Церковью в современном мире, передает УНН.

Как отмечает издание, во время службы первый Папа Римский родом из США был одет в относительно простое бело-золотое одеяние. Прежде чем начать служить мессу, он сказал несколько слов на английском и продолжил на свободном итальянском языке.

В проповеди 69-летний Лев XIV обрисовал картину Церкви, которую он хотел бы видеть, сказав, что будет стремиться служить "верным администратором" Церкви в целом.

Новый Папа, как сообщает издание, признал, что христианскую веру иногда "считают абсурдной" и прерогативой "слабых и неразумных".

Недостаток веры часто трагически сопровождается потерей смысла жизни, пренебрежением милосердием, ужасными нарушениями человеческого достоинства, кризисом семьи и многими другими ранами, которые поражают наше общество – сказал он.

Напомним

Кардинала Роберта Прево избран новым Папой Римским Львом XIV после серии голосований. Он стал первым американским Папой в истории, продолжателем политики Франциска. В интервью Vatican News вскоре после того, как он стал руководителем Дикастерии по делам епископов, Прево сказал: "Я до сих пор считаю себя миссионером. Мое призвание, как и призвание каждого христианина, - быть миссионером, провозглашать Евангелие, где бы ты ни был".