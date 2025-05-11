День матери и поезда: что отмечают в мире и Украине 11 мая

Сегодня, 11 мая отмечают День матери и поезда, передает УНН.

День матери в Украине

11 мая в Украине и многих странах мира отмечают День матери.

Украина присоединилась к празднованию Дня матери с 1999 года, и сегодняшнее событие постепенно вытесняет из календаря советский праздник – 8 марта.

Инициатором празднования Дня матери в 1908 году выступила американка Анна Джервис, после того, как умерла ее мама. Девушка обращалась в различные инстанции с предложением установить день, в который все могли бы почтить своих матерей.

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Инициатива настойчивой американки не осталась незамеченной: уже в 1910 году власти штата Джорджия приняли решение об отмечании дня матерей.

Событие постепенно стало популярным в США и многих странах мира.

День корневого канала. Берегите зубы!

Сегодня, 11 мая отмечается Национальный день лечения корневых каналов. Этот праздник был основан в 2005 году Крисом Каммером, одним из основателей Американской академии косметической стоматологии, чтобы просветить людей о важности ухода за зубами.

Лечение корневых каналов – это процедура, во время которой инфицированный зуб очищается и пломбируется, чтобы предотвратить дальнейшее развитие инфекции. Лечение корневых каналов ежегодно спасает пациентов от потери зубов и помогает восстановить повреждение нервов. Уделите сегодня немного времени, чтобы подумать о здоровье своей полости рта.

День поезда

В этом году Национальный день поездов приходится на 11 мая. Этот "праздник" впервые отметили в 2008 году и продолжает отмечаться по сей день.

Первый пример того, что можно назвать "железнодорожной колеей", появился вблизи Коринфа в Древней Греции примерно в 600 году до нашей эры. Люди и животные тянули лодки по канавкам в известняке в течение пяти миль до места назначения. Римляне делали что-то подобное в Римском Египте.

Причиной появления поездов и железных дорог была чистая практичность: можно было перевозить большие грузы на большее расстояние с помощью подготовленных путей. Первые современные "пути" даже не создавались из металлических рельсов, а были созданы из деревянных рельсов, а на пути дистанции даже из каменных колей.

Тщательно подготовившись, можно было увеличить грузоподъемность, которую мог перевезти один конь, с одной тонны до почти 13 тонн. Это значительное улучшение грузоподъемности и огромное преимущество для тех, кому приходилось перевозить много груза на значительное расстояние.

Конечно, деревянные рельсы приходилось часто заменять, поэтому стало обычной практикой покрывать их тонкой металлической пластиной, чтобы древесина прослужила дольше.

Промышленная революция все изменила, и металлические рельсы стали более заметными. Около 1750 года промышленность начала производить значительно больше железа, чем когда-либо в прошлом. Новые методы, ставшие возможными благодаря современной науке о металлургии и инженерии, создали условия для взрывного роста производства.

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Первые коммерческие поездки начались только в 1812 году, да еще и в небольших масштабах. Но, конечно, мы все знаем, что произошло потом: поезда захватили мир. Они дали начало нашей современной, продуктивной цивилизации и навсегда изменили жизнь обычного человека.

11 мая верующие празднуют День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

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