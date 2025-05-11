Без намека на весну: синоптики предупредили об ухудшении погоды 11 мая
Киев • УНН
В воскресенье в Украине ожидается холодная погода, облачность с прояснениями и дожди в большинстве областей. Температура днем будет колебаться от 9° до 18°.
Погода в Украине в воскресенье, 11 мая, будет холодной, облачной с прояснениями. В большинстве областей ожидаются дожди, местами возможны заморозки. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Сегодня днем в Украине умеренные, в юго-восточной части местами небольшие дожди.
Температура днем 9-14°, на юге и востоке страны 13-18°. На высокогорье Карпат умеренный мокрый снег, температура днем 1-4° тепла.
Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.
На территории Киевской области и Киева будет облачно с прояснениями, будет дождь. Также прогнозируют 5-10 м/с, северо-западный.
Температура в области днем повысится до +9+14.
В Киеве днем ожидается 12-14°.
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