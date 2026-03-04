В Украине потеплеет: какой будет погода 4 марта

В среду, 4 марта, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, 4 марта в Украине давление будет расти и распространяться поле высокого давления, что обеспечит погоду без осадков, лишь на востоке, днем и на северо-востоке страны атмосферный фронт с северо-запада обусловит небольшой мокрый снег и дождь.

Небольшое, в западных областях умеренное тепло, прохладнее всего на востоке и северо-востоке страны. ... Без осадков, лишь на востоке, днем и на северо-востоке страны небольшой мокрый снег и дождь. ... Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 4-9° тепла, в западных областях 10-15°, на северо-востоке и востоке страны 1-6° тепла