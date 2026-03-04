$43.230.13
3 марта, 18:22 • 19868 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 38417 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 31727 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 37495 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 39927 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 25087 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 23117 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 24175 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 34544 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 120753 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
В Украине потеплеет: какой будет погода 4 марта

Киев • УНН

 • 682 просмотра

4 марта в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки в виде мокрого снега и дождя возможны только на востоке и северо-востоке страны.

В среду, 4 марта, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, 4 марта в Украине давление будет расти и распространяться поле высокого давления, что обеспечит погоду без осадков, лишь на востоке, днем и на северо-востоке страны атмосферный фронт с северо-запада обусловит небольшой мокрый снег и дождь.

Небольшое, в западных областях умеренное тепло, прохладнее всего на востоке и северо-востоке страны. ... Без осадков, лишь на востоке, днем и на северо-востоке страны небольшой мокрый снег и дождь. ... Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 4-9° тепла, в западных областях 10-15°, на северо-востоке и востоке страны 1-6° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха +6°...+8°.

Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта01.03.26, 19:51 • 72153 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине