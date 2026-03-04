$43.230.13
3 березня, 18:22 • 18446 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 35432 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 29108 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 34921 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 38030 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 24521 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 22725 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 24108 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34484 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 118896 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
В Україні потеплішає: якою буде погода 4 березня

Київ • УНН

 • 112 перегляди

4 березня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Опади у вигляді мокрого снігу та дощу можливі лише на сході та північному сході країни.

У середу, 4 березня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, 4 березня в Україні тиск зростатиме і поширюватиметься поле високого тиску, що забезпечить погоду без опадів, лише на сході, вдень і на північному сході країни атмосферний фронт з північного заходу зумовить невеликий мокрий сніг та дощ.

Невелике, у західних областях помірне тепло, найпрохолодніше на сході та північному сході країни. ... Без опадів, лише на сході, вдень і на північному сході країни невеликий мокрий сніг та дощ. ... Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 4-9° тепла, у західних областях 10-15°, на північному сході та сході країни 1-6° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря +6°...+8°.

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні