В Україні потеплішає: якою буде погода 4 березня
Київ • УНН
4 березня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Опади у вигляді мокрого снігу та дощу можливі лише на сході та північному сході країни.
У середу, 4 березня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, 4 березня в Україні тиск зростатиме і поширюватиметься поле високого тиску, що забезпечить погоду без опадів, лише на сході, вдень і на північному сході країни атмосферний фронт з північного заходу зумовить невеликий мокрий сніг та дощ.
Невелике, у західних областях помірне тепло, найпрохолодніше на сході та північному сході країни. ... Без опадів, лише на сході, вдень і на північному сході країни невеликий мокрий сніг та дощ. ... Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 4-9° тепла, у західних областях 10-15°, на північному сході та сході країни 1-6° тепла
У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря +6°...+8°.
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня01.03.26, 19:51 • 72112 переглядiв