В Украине под конец недели потеплеет до +12° - синоптики

В Украине до конца недели существенных осадков не ожидается, температура воздуха будет колебаться от 6°С мороза ночью до 12°С тепла днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в следующие трое суток в Украине без существенных осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 3-10 м/с.

Температура ночью 0-6° мороза, на востоке страны и в Карпатах до минус 9°; днем 1-7° тепла, 8 марта на Закарпатье и в Крыму, в выходные в западных, 10 марта и в южных областях 7-12° тепла.

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