В Україні під кінець тижня потепліє до +12° - синоптики
Київ • УНН
Протягом наступних трьох днів в Україні не очікується істотних опадів, температура повітря коливатиметься від 0-6°С морозу вночі до 1-12°С тепла вдень, вітер північно-західний з переходом на південно-східний зі швидкістю 3-10 м/с.
В Україні до кінця тижня істотних опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 6°С морозу вночі до 12°С тепла вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у наступні три доби в Україні без істотних опадів.
Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 3-10 м/с.
Температура вночі 0-6° морозу, на сході країни та в Карпатах до мінус 9°; вдень 1-7° тепла, 8 березня на Закарпатті та в Криму, у вихідні в західних, 10 березня і у південних областях 7-12° тепла.
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