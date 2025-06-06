В Украине опровергли заявления рф о якобы начале обмена телами погибших воинов

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опроверг информацию, которую распространяет рф, о начале возвращения тел погибших бойцов в рамках договоренностей в Стамбуле, передает УНН.

Заявления представителей государства-агрессора о якобы начале возвращения тел или репатриационных мероприятий по результатам договоренностей в Стамбуле не соответствуют действительности. Продолжается подготовка к обмену тяжелобольных, тяжелораненых, молодых и возвращению тел павших защитников - говорится в сообщении.

В Координационном штабе отмечают, что любые односторонние заявления или действия представителей государства-агрессора являются "лишь очередной манипуляцией относительно чувствительной и важной темы репатриации тел наших Защитников".

Украинская сторона отмечает, что готова к проведению как репатриационных мероприятий, так и обменов военнопленными, в частности к обмену "всех на всех".

Добавим

российская сторона сообщает о получении 42 тел погибших военных и передаче Украине 503 тел. Информации официального Киева относительно этого обмена пока нет.

Напомним

Ранее глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в Стамбуле во время переговоров было договорено с россией о возвращении 6 тыс. тел на 6 тыс. тел погибших военных.