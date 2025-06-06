В Украине опровергли заявления рф о якобы начале обмена телами погибших воинов

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив
13:00 • 24908 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине

11:45 • 54107 просмотра

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

6 июня, 07:51 • 45716 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

6 июня, 07:09 • 64429 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 108218 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 153395 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 113908 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
5 июня, 12:51 • 99404 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
5 июня, 11:49 • 91479 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

5 июня, 11:02 • 66587 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.8м/с
53%
750мм
Популярные новости

В Тернополе состояние атмосферного воздуха возвращается в норму, радиационный фон на приемлемом уровне

6 июня, 06:58 • 17516 просмотра

Атака рф на Луцк: уже 16 пострадавших, двое пропавших без вести

09:26 • 18530 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

10:26 • 48049 просмотра

"Паутина" — это только начало: сложное противодействие рф будет продолжаться, другие операции уже готовятся - Washington Post

11:38 • 24282 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

13:27 • 19635 просмотра
публикации

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

14:47 • 492 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

14:30 • 4190 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

13:27 • 19696 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив

13:00 • 24917 просмотра

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

11:45 • 54121 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Сергей Марченко

Актуальные места

Украина

Киев

Тернополь

Молдова

Лондон

Реклама
УНН Lite

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

10:26 • 48088 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 130331 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 93814 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 135806 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 359718 просмотра
Актуальное

Instagram

Шахед-136

Вашингтон Пост

Ми-8

Ми-24

В Украине опровергли заявления рф о якобы начале обмена телами погибших воинов

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Координационный штаб заявил, что заявления рф о начале обмена телами погибших в рамках договоренностей в Стамбуле не соответствуют действительности. Идет подготовка к обмену тяжелобольных и тел павших.

В Украине опровергли заявления рф о якобы начале обмена телами погибших воинов

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опроверг информацию, которую распространяет рф, о начале возвращения тел погибших бойцов в рамках договоренностей в Стамбуле, передает УНН.

Заявления представителей государства-агрессора о якобы начале возвращения тел или репатриационных мероприятий по результатам договоренностей в Стамбуле не соответствуют действительности. Продолжается подготовка к обмену тяжелобольных, тяжелораненых, молодых и возвращению тел павших защитников 

- говорится в сообщении.

В Координационном штабе отмечают, что любые односторонние заявления или действия представителей государства-агрессора являются "лишь очередной манипуляцией относительно чувствительной и важной темы репатриации тел наших Защитников".

Украинская сторона отмечает, что готова к проведению как репатриационных мероприятий, так и обменов военнопленными, в частности к обмену "всех на всех".

Добавим

российская сторона сообщает о получении 42 тел погибших военных и передаче Украине 503 тел. Информации официального Киева относительно этого обмена пока нет.

Напомним

Ранее глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в Стамбуле во время переговоров было договорено с россией о возвращении 6 тыс. тел на 6 тыс. тел погибших военных. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Рустем Умєров
Стамбул
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9