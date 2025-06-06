У рф заявили про початок обміну тілами загиблих з Україною
Київ • УНН
російська сторона повідомляє про отримання 42 тіл загиблих військових та передачу Україні 503 тіл. Інформацію офіційного Києва щодо цього обміну наразі немає.
У рф заявляють про початок обміну тілами загиблих з Україною. Як повідомляють росЗМІ, російська сторона отримала 42 тіла та передала Україні 503 тіла, передає УНН.
Повернуто тіла 42 наших (російських - ред.) воїнів... У відповідь протилежній стороні в рамках першого етапу передачі 6000 тіл було передано 503 тіла військовослужбовців ЗСУ
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Офіційний Київ цю інформацію наразі не коментував.
Раніше голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що у Стамбулі під час перемовин було домовлено з росією про повернення 6 тис. тіл на 6 тис. тіл загиблих військових.