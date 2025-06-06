В рф заявили о начале обмена телами погибших с Украиной
Киев • УНН
российская сторона сообщает о получении 42 тел погибших военных и передаче Украине 503 тел. Информации официального Киева по этому обмену пока нет.
В рф заявляют о начале обмена телами погибших с Украиной. Как сообщают росСМИ, российская сторона получила 42 тела и передала Украине 503 тела, передает УНН.
Возвращены тела 42 наших (российских - ред.) воинов... В ответ противоположной стороне в рамках первого этапа передачи 6000 тел было передано 503 тела военнослужащих ВСУ
Добавим
Официальный Киев эту информацию пока не комментировал.
Ранее глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в Стамбуле во время переговоров было договорено с россией о возвращении 6 тыс. тел на 6 тыс. тел погибших военных.