В рф заявили о начале обмена телами погибших с Украиной

В рф заявляют о начале обмена телами погибших с Украиной. Как сообщают росСМИ, российская сторона получила 42 тела и передала Украине 503 тела, передает УНН.

Возвращены тела 42 наших (российских - ред.) воинов... В ответ противоположной стороне в рамках первого этапа передачи 6000 тел было передано 503 тела военнослужащих ВСУ - сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета россии владимир рогов.

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Официальный Киев эту информацию пока не комментировал.

Ранее глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в Стамбуле во время переговоров было договорено с россией о возвращении 6 тыс. тел на 6 тыс. тел погибших военных.