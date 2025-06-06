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В Україні спростували заяви рф про нібито початок обміну тілами загиблих воїнів

Київ • УНН

 • 1336 перегляди

Координаційний штаб заявив, що заяви рф про початок обміну тілами загиблих в рамках домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності. Триває підготовка до обміну важкохворих та тіл полеглих.

В Україні спростували заяви рф про нібито початок обміну тілами загиблих воїнів

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростували інформацію, яку поширює рф, про початок повернення тіл загиблих бійців у рамках домовленостей в Стамбулі, передає УНН.

Заяви представників держави-агресорки про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів за результатами домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності. Триває підготовка до обміну важкохворих, важкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників 

- йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі наголошують, що будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресорки є "лише черговою маніпуляцією стосовно чутливої та важливої теми репатріації тіл наших Захисників".

Українська сторона наголошує, що готова до проведення як репатріаційних заходів, так і обмінів військовополоненими, зокрема до обміну "всіх на всіх".

Додамо

російська сторона повідомляє про отримання 42 тіл загиблих військових та передачу Україні 503 тіл. Інформацію офіційного Києва щодо цього обміну наразі немає.

Нагадаємо

Раніше голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що у Стамбулі під час перемовин було домовлено з росією про повернення 6 тис. тіл на 6 тис. тіл загиблих військових. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Умєров Рустем Енверович
Стамбул
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