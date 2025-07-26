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В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 18:39 • 12927 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине облачно с прояснениями, местами дожди: погода на 26 июля

Киев • УНН

 • 172 просмотра

26 июля в Украине ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами, местами градом и шквалами. Температура воздуха будет колебаться от 15-20° ночью до 35-36° днем на юге.

В Украине облачно с прояснениями, местами дожди: погода на 26 июля

В субботу, 26 июля, в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду, но ожидается переменная облачность. Местами будет дождливо. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.

Детали

Сегодня, по сообщениям синоптиков, на Закарпатье, Прикарпатье, в северо-восточной части, ночью местами и в Киевской и Черкасской областях кратковременные дожди, грозы; в северо-восточной части местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 15-20°, на юге до 24°; днем в западных и северных областях 24-29°, в центральных, восточных и Закарпатской областях 28-33°, в южной части сильная жара 35-36°.

В Киевской области и в столице переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°; в Киеве ночью 18-20°, днем 27-29°.

В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая25.07.25, 21:39 • 12928 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Погода и окружающая среда
Киевская область
Черкасская область
Закарпатская область
Украина
Киев
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