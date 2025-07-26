В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 26 липня

У суботу, 26 липня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду, але очікується мінлива хмарність. Місцями дощитиме. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.

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Сьогодні, за повідомленнями синоптиків, на Закарпатті, Прикарпатті, у північно-східній частині, вночі місцями і в Київській та Черкаській областях короткочасні дощі, грози; у північно- східній частині подекуди град і шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, на півдні до 24°; вдень у західних та північних областях 24-29°, у центральних, східних та Закарпатській областях 28-33°, у південній частині сильна спека 35-36°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°; у Києві вночі 18-20°, вдень 27-29°.

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