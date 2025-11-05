В Украине начали работу новые послы Великобритании, Новой Зеландии, Чили и Сомали
Киев • УНН
Президент Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов Великобритании, Новой Зеландии, Чили и Сомали. Обсуждены поддержка Украины, усиление санкций против России и развитие двусторонних отношений.
Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов четырех стран – Великобритании, Новой Зеландии, Чили и Сомали. Глава государства поздравил дипломатов с началом миссии и обозначил главные направления сотрудничества. Об этом Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
Во время встречи Зеленский подчеркнул важность международной поддержки Украины и поблагодарил новых дипломатических представителей за готовность развивать партнерские отношения.
Свою дипломатическую миссию в Украине начинают новоназначенные послы Великобритании, Новой Зеландии, Чили и Сомали. Сегодня принял верительные грамоты и поздравил с началом миссии
По его словам, с каждым послом были проведены отдельные переговоры, во время которых обсудили поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию и развитие двусторонних отношений.
Ценю каждое партнерство и возможности, которые можем реализовать вместе. Спасибо за поддержку нашего государства
