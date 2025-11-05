Зеленский анонсировал новую помощь от Литвы перед началом зимы: "Перед зимой они снова рядом с нами"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой, во время которого обсудил энергетическую помощь, ситуацию с безопасностью в регионе и координацию действий на международной арене. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Зеленский поблагодарил литовского лидера за неизменную солидарность с Украиной, подчеркнув, что помощь Литвы продолжается с первых дней полномасштабного вторжения.

Хороший разговор с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. Литва очень помогает нам с самого начала этой войны, и мы очень ценим всю оказанную поддержку

Украинский лидер отдельно отметил новое предложение энергетической поддержки, что является критически важным накануне зимы.

Сейчас, перед началом зимы, когда мы нуждаемся в энергетической поддержке, Литва снова готова нам помочь. Гитанас предложил поддержку по газу. Спасибо за это. Договорились, что наши команды будут работать

Во время разговора президенты также обсудили угрозы для Литвы со стороны Беларуси – в частности гибридные атаки через миграционные потоки и воздушные провокации.

Обсудили возможные угрозы для Литвы из Беларуси через гибридные атаки миграционными волнами и воздушными объектами. Я предложил нашу помощь. Будем работать, чтобы было больше безопасности в нашем регионе и в дружественной Литве