Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника Одарченко
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
Графики отключений электроэнергии
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника Одарченко
Зеленский анонсировал новую помощь от Литвы перед началом зимы: "Перед зимой они снова рядом с нами"

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Президент Зеленский провел разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой, обсудив энергетическую помощь и ситуацию с безопасностью. Литва предложила поддержку по газу, что критически важно в преддверии зимы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой, во время которого обсудил энергетическую помощь, ситуацию с безопасностью в регионе и координацию действий на международной арене. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил литовского лидера за неизменную солидарность с Украиной, подчеркнув, что помощь Литвы продолжается с первых дней полномасштабного вторжения.

Хороший разговор с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. Литва очень помогает нам с самого начала этой войны, и мы очень ценим всю оказанную поддержку 

– подчеркнул президент.

Украинский лидер отдельно отметил новое предложение энергетической поддержки, что является критически важным накануне зимы.

Сейчас, перед началом зимы, когда мы нуждаемся в энергетической поддержке, Литва снова готова нам помочь. Гитанас предложил поддержку по газу. Спасибо за это. Договорились, что наши команды будут работать 

– сообщил Зеленский.

Во время разговора президенты также обсудили угрозы для Литвы со стороны Беларуси – в частности гибридные атаки через миграционные потоки и воздушные провокации.

Обсудили возможные угрозы для Литвы из Беларуси через гибридные атаки миграционными волнами и воздушными объектами. Я предложил нашу помощь. Будем работать, чтобы было больше безопасности в нашем регионе и в дружественной Литве 

– отметил глава государства.

По словам президента, стороны также согласовали позиции в дипломатии и скоординировали дальнейшие шаги в ближайшее время.

Украинский лидер проинформировал коллегу о ситуации на поле боя, подчеркнув стойкость украинских защитников.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Беларусь
Гитанас Науседа
Литва
Владимир Зеленский
Украина