ukenru
17:06 • 312 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:51 • 5184 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
15:03 • 13611 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
13:23 • 20627 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
12:20 • 19372 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 20851 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 28043 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
5 листопада, 08:57 • 22418 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
5 листопада, 08:12 • 21259 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
5 листопада, 07:17 • 18302 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Зеленський анонсував нову допомогу від Литви перед початком зими: "Перед зимою вони знову поруч із нами"

Київ • УНН

 • 944 перегляди

Президент Зеленський провів розмову з президентом Литви Ґітанасом Наусєдою, обговоривши енергетичну допомогу та безпекову ситуацію. Литва запропонувала підтримку щодо газу, що є критично важливим напередодні зими.

Зеленський анонсував нову допомогу від Литви перед початком зими: "Перед зимою вони знову поруч із нами"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Ґітанасом Наусєдою, під час якої обговорив енергетичну допомогу, безпекову ситуацію в регіоні та координацію дій на міжнародній арені. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

Зеленський подякував литовському лідеру за незмінну солідарність із Україною, підкресливши, що допомога Литви триває від перших днів повномасштабного вторгнення.

Хороша розмова з Президентом Литви Ґітанасом Наусєдою. Литва дуже допомагає нам від самого початку цієї війни, і ми дуже цінуємо всю надану підтримку 

– наголосив президент.

Зеленський відвідав фронт на Донеччині та заявив про потребу збільшити виробництво дронів04.11.25, 19:50 • 3560 переглядiв

Український лідер окремо відзначив нову пропозицію енергетичної підтримки, що є критично важливою напередодні зими.

Зараз, перед початком зими, коли ми потребуємо енергетичної підтримки, Литва знову готова нам допомогти. Ґітанас запропонував підтримку щодо газу. Дякую за це. Домовилися, що наші команди працюватимуть 

– повідомив Зеленський.

Під час розмови президенти також обговорили загрози для Литви з боку білорусі – зокрема гібридні атаки через міграційні потоки та повітряні провокації.

Обговорили можливі загрози для Литви з білорусі через гібридні атаки міграційними хвилями та повітряними об’єктами. Я запропонував нашу допомогу. Будемо працювати, щоб було більше безпеки в нашому регіоні й у дружній Литві 

– зазначив глава держави.

За словами президента, сторони також узгодили позиції в дипломатії та скоординували подальші кроки у найближчий час.

Український лідер поінформував колегу про ситуацію на полі бою, підкресливши стійкість українських захисників.

Аеропорт столиці Литви тимчасово закривали через невідомий безпілотник: рейси затримувались05.11.25, 13:43 • 1750 переглядiв

Степан Гафтко

