Зеленський анонсував нову допомогу від Литви перед початком зими: "Перед зимою вони знову поруч із нами"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Ґітанасом Наусєдою, під час якої обговорив енергетичну допомогу, безпекову ситуацію в регіоні та координацію дій на міжнародній арені. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Зеленський подякував литовському лідеру за незмінну солідарність із Україною, підкресливши, що допомога Литви триває від перших днів повномасштабного вторгнення.

Хороша розмова з Президентом Литви Ґітанасом Наусєдою. Литва дуже допомагає нам від самого початку цієї війни, і ми дуже цінуємо всю надану підтримку

Зеленський відвідав фронт на Донеччині та заявив про потребу збільшити виробництво дронів

Український лідер окремо відзначив нову пропозицію енергетичної підтримки, що є критично важливою напередодні зими.

Зараз, перед початком зими, коли ми потребуємо енергетичної підтримки, Литва знову готова нам допомогти. Ґітанас запропонував підтримку щодо газу. Дякую за це. Домовилися, що наші команди працюватимуть

Під час розмови президенти також обговорили загрози для Литви з боку білорусі – зокрема гібридні атаки через міграційні потоки та повітряні провокації.

Обговорили можливі загрози для Литви з білорусі через гібридні атаки міграційними хвилями та повітряними об’єктами. Я запропонував нашу допомогу. Будемо працювати, щоб було більше безпеки в нашому регіоні й у дружній Литві