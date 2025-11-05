В Україні розпочали роботу нові посли Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів чотирьох країн – Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі. Глава держави привітав дипломатів із початком місії та окреслив головні напрями співпраці. Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Під час зустрічі Зеленський підкреслив важливість міжнародної підтримки України та подякував новим дипломатичним представникам за готовність розвивати партнерські відносини.

Свою дипломатичну місію в Україні розпочинають новопризначені посли Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі. Сьогодні прийняв вірчі грамоти й привітав із початком місії

За його словами, з кожним послом було проведено окремі переговори, під час яких обговорили підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію та розвиток двосторонніх відносин.

Ціную кожне партнерство та можливості, які можемо реалізувати разом. Дякую за підтримку нашої держави