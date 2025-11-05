ukenru
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника Одарченка
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
5 листопада, 08:57
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
5 листопада, 08:12
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
В Україні розпочали роботу нові посли Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

Київ • УНН

Президент Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі. Обговорено підтримку України, посилення санкцій проти росії та розвиток двосторонніх відносин.

В Україні розпочали роботу нові посли Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів чотирьох країн – Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі. Глава держави привітав дипломатів із початком місії та окреслив головні напрями співпраці. Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі Зеленський підкреслив важливість міжнародної підтримки України та подякував новим дипломатичним представникам за готовність розвивати партнерські відносини.

Свою дипломатичну місію в Україні розпочинають новопризначені посли Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі. Сьогодні прийняв вірчі грамоти й привітав із початком місії 

– зазначив Президент.

За його словами, з кожним послом було проведено окремі переговори, під час яких обговорили підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію та розвиток двосторонніх відносин.

Ціную кожне партнерство та можливості, які можемо реалізувати разом. Дякую за підтримку нашої держави 

– наголосив Зеленський.

Степан Гафтко

