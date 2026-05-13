В Украине готовят решение для стабилизации расчетов на рынке электроэнергии: что изменится для ТКЭ и водоканалов

Правительство готовит системные решения для стабилизации расчетов на рынке электроэнергии. Кабинет министров поручил профильным министерствам, НКРЭКУ, "Укрэнерго" и "Энергоатому" подготовить соответствующие механизмы - написала Свириденко.

Она отметила, что первый шаг будет предусматривать запуск специального механизма поставки электроэнергии для теплокоммунэнерго, водоканалов и государственных шахт, что позволит стабилизировать расчеты и остановить накопление долгов.

Также меняется механизм распределения средств теплокоммунэнерго. Часть платежей автоматически должна направляться на оплату электроэнергии. Отдельно Минобороны должно предложить решение для погашения долгов и текущих расчетов воинских подразделений, особенно на территориях боевых действий - добавила Свириденко.

Правительство также поручило Минэнерго совместно с Минфином, Минэкономики при участии НКРЭКУ, НЭК "Укрэнерго" проработать с международными финансовыми организациями возможные пути привлечения ресурсов для погашения задолженности на балансирующем рынке электрической энергии.

Решить вопрос долгов критически важно для стабильного прохождения следующей зимы - отметила вице-премьер.

