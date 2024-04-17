В Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов

Энергоатом и американская компания Holtec International подписали соглашение, которое предусматривает создание в Украине мощностей для производства и изготовления ядерных систем, конструкций и компонентов для малых модульных реакторов, систем хранения и транспортировки отработанного ядерного топлива. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на правительственный портал.

Детали

Отмечается, что энергоатом и Holtec International подписали Соглашение. Соответствующий документ в присутствии Министра энергетики Украины Германа Галущенко в онлайн-режиме подписали и.о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент и генеральный директор Holtec International Крис Сингх.

Как отметил Котин, это соглашение важно не только для Энергоатома, но и для всей энергетической отрасли Украины и отечественной экономики.

Это первый шаг к усилению сотрудничества на протяжении многих лет. Создание в стране производственных мощностей для атомной энергетики будет способствовать не только укреплению энергетической безопасности страны, но и позволит Украине стать мировым лидером в ряде направлений развития атомной энергетики, - заметил он.

Между тем гендиректор Holtec International напомнил, что Украине нужна помощь Конгресса США.

Подписанию этого Соглашения предшествовал разрушительный удар России в прошлый четверг по электростанции, которая поставляет электроэнергию Киевской области. Украинская оборона, ослабленная бездействием Конгресса по законопроекту о финансовой помощи пострадавшей стране, не смогла остановить более трети беспилотников и ракет, которые разрушили электростанцию. Восстановление энергетической инфраструктуры страны должно начаться сейчас, чтобы остановить попытки Путина полностью уничтожить энергетические мощности Украины, - сказал Сингх.

Дополнение

В Минэнергетики напомнили, что сотрудничество Holtec International и Энергоатома имеет весомый практический результат - в Украине построено и введено в эксплуатацию Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), что дает возможность экономить около 200 млн долл. США ежегодно. Также это позволило полностью отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию.

Кроме этого, в ноябре 2023 года во время визита Германа Галущенко в Вашингтон НАЭК "Энергоатом" и компания Holtec International договорились о строительстве в Украине завода по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива ЦХОЯТ, которые сейчас изготавливаются в США.

Также Энергоатом и Holtec International подписали Соглашение о сотрудничестве в развертывании малых модульных реакторов Holtec в Украине.

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