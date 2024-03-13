Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
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Прорыв границы рф: погибли по меньшей мере четверо российских военных
Первый запуск ракеты японского стартапа Space One закончился неудачей: она взорвалась через несколько секунд после взлета
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В Госдепе не одобряют идею предоставления Украине помощи в кредит
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Украина избавилась от зависимости от россии в ядерной отрасли - Энергоатом
Украина избавилась от зависимости от российских технологий и ядерного топлива, заменив его на топливо американской компании Westinghouse.
В курской области рф объявили ракетную опасность
В курской области россии объявили о ракетной угрозе, прозвучали сирены.
Средний перевод 147 гривен: треть украинцев регулярно донатит на ВСУ - Deloitte
92% украинцев делают пожертвования на помощь Вооруженным силам или тем, кто пострадал от войны, при этом средний размер перевода составляет 147 гривен, а 33% украинцев отправляет донаты регулярно.
Британская разведка: россияне начали досрочные "выборы" на оккупированных территориях Украины
На оккупированных территориях Украины россияне начали досрочно голосовать на выборах президента россии, при этом местные власти принуждали население к участию в голосовании. Вероятно, оккупационные власти хотят создать впечатление демократического выбора, несмотря на войну.
Готовила захваченные больницы для военных рф - задержан депутат Херсонского облсовета
Депутата Херсонского областного совета задержали за сотрудничество с россией во время оккупации - подготовку захваченных больниц под военные госпитали для раненых российских военных и поставки медикаментов оккупантам.
Прорыв границы рф: погибли по меньшей мере четверо российских военных
По меньшей мере 4 российских солдат погибли и около девяти получили ранения в результате атак беспилотников и столкновений возле сел в белгородской и курской областях рф 12 марта.
Первый запуск ракеты японского стартапа Space One закончился неудачей: она взорвалась через несколько секунд после взлета
Первая ракета Kairos японского стартапа Space One Co. взорвалась через несколько секунд после взлета с космодрома Кии, не достигнув космоса, что стало серьезной неудачей для амбиций компании в отношении коммерческих запусков.
Зеленский показал спасательную операцию на месте атаки рф в Сумах
Пять человек были спасены из-под завалов разрушенного в результате атаки рф жилого дома в Сумах.
В Госдепе не одобряют идею предоставления Украине помощи в кредит
Государственный департамент США считает, что предоставление помощи Украине в кредит и обременение ее экономики внешним долгом - не лучший вариант для Киева стать на ноги и защитить себя без помощи других стран.
Беспилотники упали на территорию нефтезавода в ростовской области рф, работа остановлена
Беспилотники упали на территорию завода нефтепродуктов в новошахтинске ростовской области россии, приостановив работу технологических объектов предприятия.