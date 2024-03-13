Украина избавилась от зависимости от россии в ядерной отрасли - Энергоатом

Украина разрушила монополию рф и уже не зависит от российских технологий и ядерного топлива из россии. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на слова президента компании Петра Котина, пишет УНН.

Мы завершили этот процесс и уже не зависим от российских технологий и топлива из россии. Они всегда использовали свои поставки, чтобы оказывать на нас давление и шантажировать, - заявил Петр Котин.

Детали

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения Энергоатом полностью отказался от российского ядерного топлива и заменил его топливом американской компании Westinghouse, которое успешно используется на всех отечественных АЭС.

Напомним

Из-за долгосрочного профицита электроэнергии в Украине несколько энергоблоков АЭС работают на пониженной мощности, и "Энергоатом" готовит их к плановым ремонтам раньше запланированного срока. Отмечается, что ремонтная кампания в атомной отрасли планировалась начаться с 13-го марта.