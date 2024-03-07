Через профіцит електроенергії українські АЕС перевели на знижене навантаження
Київ • УНН
Через довгостроковий профіцит електроенергії в Україні кілька енергоблоків АЕС працюють на зниженій потужності, і "Енергоатом" готує їх до планових ремонтів раніше запланованого терміну.
На тлі тривалого профіциту електроенергії в українській енергосистемі, блока АЕС перевели на знижене навантаження. Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом", пише УНН.
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У зв’язку з профіцитом електроенергії, який спостерігається в енергосистемі України вже другий тиждень поспіль, кілька енергоблоків атомних електростанцій працюють на зниженій потужності, а АТ "НАЕК "Енергоатом" готує їх до планових ремонтів
Зазначається, що ремонтна кампанія в атомній галузі планувалася розпочатися з 13-го березня.
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Проте поточна ситуація дозволяє розпочати її на 5 діб раніше, з 8-го березня. Це дозволить швидше підготувати атомні енергоблоки до ОЗП 2024/25, оптимізувати графіки ремонтних і профілактичних робіт, включаючи перезавантаження палива.
У компанії заявили, що максимальна оптимізація графіку ремонтів дозволить українцям мати стабільне електропостачання і влітку, і протягом наступного опалювального сезону.
Станом на 7 березня українські АЕС генерують 6950 МВт, що є найбільшим обсягом серед усіх генерацій. Атомні електростанції працюють стабільно та надійно
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