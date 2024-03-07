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Через профіцит електроенергії українські АЕС перевели на знижене навантаження

Київ • УНН

 • 23328 перегляди

Через довгостроковий профіцит електроенергії в Україні кілька енергоблоків АЕС працюють на зниженій потужності, і "Енергоатом" готує їх до планових ремонтів раніше запланованого терміну.

Через профіцит електроенергії українські АЕС перевели на знижене навантаження

На тлі тривалого профіциту електроенергії в українській енергосистемі, блока АЕС перевели на знижене навантаження. Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом", пише УНН.

Деталі 

У зв’язку з профіцитом електроенергії, який спостерігається в енергосистемі України вже другий тиждень поспіль, кілька енергоблоків атомних електростанцій працюють на зниженій потужності, а АТ "НАЕК "Енергоатом" готує їх до планових ремонтів  

- резюмували в компанії.

Зазначається, що ремонтна кампанія в атомній галузі планувалася розпочатися з 13-го березня.

У 2024 році "Енергоатом" може перевиконати план з виробництва електроенергії28.02.24, 16:15 • 22819 переглядiв

Проте поточна ситуація дозволяє розпочати її на 5 діб раніше, з 8-го березня. Це дозволить швидше підготувати атомні енергоблоки до ОЗП 2024/25, оптимізувати графіки ремонтних і профілактичних робіт, включаючи перезавантаження палива.  

У компанії заявили, що максимальна оптимізація графіку ремонтів дозволить українцям мати стабільне електропостачання і влітку, і протягом наступного опалювального сезону.

Станом на 7 березня українські АЕС генерують 6950 МВт, що є найбільшим обсягом серед усіх генерацій. Атомні електростанції працюють стабільно та надійно

- підсумували в компанії.

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