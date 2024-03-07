Из-за профицита электроэнергии украинские АЭС перевели на пониженную нагрузку

ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
herman-halushchenkoГерман Галущенко
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  37083 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  49043 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  63187 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  118920 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  133385 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  124407 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  117669 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115468 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
06.03.24  •  109399 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
05.03.24  •  174016 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Новости по теме
Из-за профицита электроэнергии украинские АЭС перевели на пониженную нагрузку

Из-за профицита электроэнергии украинские АЭС перевели на пониженную нагрузку

  •  1871 просмотра
В Украине на приграничных территориях построят систему блокировки российского вещания

В Украине на приграничных территориях построят систему блокировки российского вещания

  •  2398 просмотра
Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая

Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая

  •  6040 просмотра
Вице-канцлер Германии призвал США увеличить помощь Украине

Вице-канцлер Германии призвал США увеличить помощь Украине

  •  4950 просмотра
Цена борщевого набора в онлайн-гипермаркетах Украины

Цена борщевого набора в онлайн-гипермаркетах Украины

  •  5326 просмотра
Партизаны обнаружили штаб российской военной разведки в Новороссийске

Партизаны обнаружили штаб российской военной разведки в Новороссийске

  •  7327 просмотра
Центр Херсона в очередной раз под ударом армии рф - ОВА

Центр Херсона в очередной раз под ударом армии рф - ОВА

  •  7900 просмотра
Президент Румынии: "Мы сталкиваемся с наихудшей ситуацией со времен Второй мировой войны"

Президент Румынии: "Мы сталкиваемся с наихудшей ситуацией со времен Второй мировой войны"

  •  13429 просмотра
С начала войны россияне совершили более тысячи атак с применением химического оружия

С начала войны россияне совершили более тысячи атак с применением химического оружия

  •  10688 просмотра
Tesla больше не входит в 10 самых дорогих компаний США, ее вытеснила Visa

Tesla больше не входит в 10 самых дорогих компаний США, ее вытеснила Visa

  •  10579 просмотра

Популярные

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  49631 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  102742 просмотра
В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

  •  38403 просмотра
В Белом доме прокомментировали отказ Зеленской и Навальной принять участие в выступлении Байдена

В Белом доме прокомментировали отказ Зеленской и Навальной принять участие в выступлении Байдена

  •  52476 просмотра
В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки

В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки

  •  105580 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  49631 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  102742 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  139057 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  164576 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  170038 просмотра

Из-за профицита электроэнергии украинские АЭС перевели на пониженную нагрузку

Из-за долгосрочного профицита электроэнергии в Украине несколько энергоблоков АЭС работают на пониженной мощности, и "Энергоатом" готовит их к плановым ремонтам раньше запланированного срока.

Экономика •   •  1871 просмотра
Из-за профицита электроэнергии украинские АЭС перевели на пониженную нагрузку

В Украине на приграничных территориях построят систему блокировки российского вещания

Система блокировки российского телерадиовещания будет построена в приграничных районах Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской областей для уменьшения влияния российской пропаганды и усиления информационной безопасности Украины.

Война •   •  2398 просмотра
В Украине на приграничных территориях построят систему блокировки российского вещания

Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая

Комитет национальной безопасности Украины продолжил обсуждение, но не проголосовал за 4 195 поправок к мобилизационному законопроекту, не приняв ни одного решения после многочасовых переговоров.

Война •   •  6040 просмотра
Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая

Вице-канцлер Германии призвал США увеличить помощь Украине

Министр экономики Германии Роберт Хабек во время своего визита в Вашингтон призвал США предоставить Украине больше финансовой помощи.

Война •   •  4950 просмотра
Вице-канцлер Германии призвал США увеличить помощь Украине

Цена борщевого набора в онлайн-гипермаркетах Украины

Согласно исследованию, стоимость заказа ингредиентов для 5 порций борща онлайн с доставкой составляла от 210,12 грн в "Ашане" до 228,86 грн в "Сильпо", причем цены варьировались в разных супермаркетах на отдельные продукты.

Экономика •   •  5326 просмотра
Цена борщевого набора в онлайн-гипермаркетах Украины

Партизаны обнаружили штаб российской военной разведки в Новороссийске

Украинские партизаны из движения "АТЕШ" обнаружили расположение штаба разведки Вооруженных сил hоссии в Новороссийске, который усиленно охраняется/.

Война •   •  7327 просмотра
Партизаны обнаружили штаб российской военной разведки в Новороссийске

Центр Херсона в очередной раз под ударом армии рф - ОВА

Российские войска обстреливают центр и один из районов Херсона, жителей призывают оставаться в укрытии.

Война •   •  7900 просмотра
Центр Херсона в очередной раз под ударом армии рф - ОВА

Президент Румынии: "Мы сталкиваемся с наихудшей ситуацией со времен Второй мировой войны"

Президент Румынии заявил, что из-за российской войны в Украине Европа столкнулась с худшей ситуацией со времен Второй мировой войны.

Война •   •  13429 просмотра
Президент Румынии: "Мы сталкиваемся с наихудшей ситуацией со времен Второй мировой войны"

С начала войны россияне совершили более тысячи атак с применением химического оружия

С начала полномасштабного вторжения россии противник совершил 1068 атак с применением химического оружия, 250 из которых зафиксировано только в феврале 2024 года.

Война •   •  10688 просмотра
С начала войны россияне совершили более тысячи атак с применением химического оружия

Tesla больше не входит в 10 самых дорогих компаний США, ее вытеснила Visa

Tesla Inc. впервые за 13 месяцев выпала из топ-10 самых дорогих компаний США по рыночной капитализации, уступив место Visa Inc.

Экономика •   •  10579 просмотра
Tesla больше не входит в 10 самых дорогих компаний США, ее вытеснила Visa