Из-за профицита электроэнергии украинские АЭС перевели на пониженную нагрузку

На фоне длительного профицита электроэнергии в украинской энергосистеме, блока АЭС перевели на пониженную нагрузку. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.

Детали

В связи с профицитом электроэнергии, который наблюдается в энергосистеме Украины уже вторую неделю подряд, несколько энергоблоков атомных электростанций работают на пониженной мощности, а АО "НАЭК "Энергоатом" готовит их к плановым ремонтам - резюмировали в компании.

Отмечается, что ремонтная кампания в атомной отрасли планировалась начаться с 13-го марта.

В 2024 году "Энергоатом" может перевыполнить план по производству электроэнергии

Однако текущая ситуация позволяет начать ее на 5 суток раньше, с 8-го марта. Это позволит быстрее подготовить атомные энергоблоки к ОЗП 2024/25, оптимизировать графики ремонтных и профилактических работ, включая перезагрузку топлива.

В компании заявили, что максимальная оптимизация графика ремонтов позволит украинцам иметь стабильное электроснабжение и летом, и в течение следующего отопительного сезона.

По состоянию на 7 марта украинские АЭС генерируют 6950 МВт, что является наибольшим объемом среди всех генераций. Атомные электростанции работают стабильно и надежно - подытожили в компании.

Напомним,

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что с 1 марта Украина увеличит возможности экспорта электроэнергии в Европу