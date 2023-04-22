Енергоатом уклав угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Енергоатом та Holtec International домовилися про будівництво в Україні до 20-ти атомних енергоблоків з реакторами SMR-160. Про це пише УНН з посиланням на заяву Енергоатома.
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"Holtec International має особливу честь та привілей підписати Угоду про співпрацю з Енергоатомом щодо розгортання наших удосконалених ядерних реакторів SMR-160 в Україні.
Ми будемо стояти пліч-о-пліч з вами, щоб побудувати та ввести в експлуатацію 20 реакторів SMR-160 в рекордно стислі терміни. Ми прагнемо допомогти українському народу відновити свою енергетичну інфраструктуру, коли російських агресорів виженуть із країни", – сказав на церемонії підписання Доктор Кріс Сінгх, генеральний директор Holtec International.
Деталі
Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і Доктор Кріс Сінгх уклали угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів (ММР).
Очільник енергетичного відомства зазначив, що спорудження в Україні ММР не тільки сприятиме зміцненню енергетичної безпеки держави, але й дасть можливість замінити зруйновані російськими атаками теплоенергетичні потужності.
"Україна має значний кадровий потенціал для розвитку провідних атомних технологій і докладатиме максимум зусиль, зокрема у співпраці і з американськими партнерами, для витіснення зі світового ринку російської атомної галузі. ММР – потужна технологія, яка також дозволить нам децентралізувати генерацію", – сказав Герман Галущенко.
Угода передбачає будівництво до 20-ти реакторів SMR-160, з реалізацією першого пілотного проєкту і виходу на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року.
Як зазначив президент Енергоатома, угода із Holtec International ґрунтується на 20-річному досвіді успішної співпраці між компаніями. Вона дасть впровадити перспективні, безпечні, чисті, надійні й ефективні технології малих модульних реакторів та зробити Україну провідною країною світу в галузі чистої енергетики.
Додамо
SMR-160 – це легководний реактор під тиском потужністю 160 МВт, який використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва технологічного тепла для промислового застосування й виробництва водню.
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