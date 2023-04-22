Энергоатом заключил соглашение о сотрудничестве в развертывании малых модульных реакторов

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"Holtec International имеет особую честь и привилегию подписать Соглашение о сотрудничестве с Энергоатомом по развертыванию наших усовершенствованных ядерных реакторов SMR-160 в Украине.

Мы будем стоять бок о бок с вами, чтобы построить и ввести в эксплуатацию 20 реакторов SMR-160 в рекордно короткие сроки. Мы стремимся помочь украинскому народу восстановить свою энергетическую инфраструктуру, когда российских агрессоров изгонят из страны", – сказал на церемонии подписания Доктор Крис Сингх, генеральный директор Holtec International.

Детали

Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и Доктор Крис Сингх заключили соглашение о сотрудничестве в развертывании малых модульных реакторов (ММР).

Глава энергетического ведомства отметил, что сооружение в Украине ММР не только будет способствовать укреплению энергетической безопасности государства, но и даст возможность заменить разрушенные российскими атаками теплоэнергетические мощности.

"Украина имеет значительный кадровый потенциал для развития ведущих атомных технологий и будет прилагать максимум усилий, в том числе в сотрудничестве и с американскими партнерами, для вытеснения с мирового рынка российской атомной отрасли. ММР – мощная технология, которая также позволит нам децентрализовать генерацию", – сказал Герман Галущенко.

Соглашение предусматривает строительство до 20-ти реакторов SMR-160, с реализацией первого пилотного проекта и выхода на минимальную регулируемую мощность реактора и подключения к сети до марта 2029 года.

Как отметил президент Энергоатома, соглашение с Holtec International основывается на 20-летнем опыте успешного сотрудничества между компаниями. Оно позволит внедрить перспективные, безопасные, чистые, надежные и эффективные технологии малых модульных реакторов и сделать Украину ведущей страной мира в области чистой энергетики.

Добавим

SMR-160 – это легководный реактор под давлением мощностью 160 МВт, который использует в качестве топлива низкообогащенный уран и обладает гибкостью для производства технологического тепла для промышленного применения и производства водорода.

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