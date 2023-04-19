МАГАТЕ провело неоголошені інспекції на Рівненській та Хмельницькій АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у вівторок, 18 квітня, провело неоголошені інспекції на Рівненській та Хмельницькій атомних електростанціях, повідомляє УНН з посиланням на сайт Державної інспекції ядерного регулювання України.
Деталі
Зазначається, що інспекцію провели в межах угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірки здійснювали інспектори Агентства за участі інспекторів Держатомрегулювання.
Цитата
"Мета інспекцій - перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу. Зауважень від інспекторів МАГАТЕ не було", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У січні 2023 року МАГАТЕ запустило місії на Рівненській та Чорнобильській АЕС.