МАГАТЭ провело необъявленные инспекции на Ровенской и Хмельницкой АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 18 апреля, провело необъявленные инспекции на Ровенской и Хмельницкой атомных электростанциях, сообщает УНН со ссылкой на сайт Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
Детали
Отмечается, что инспекцию провели в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Проверки осуществляли инспекторы Агентства при участии инспекторов Госатомрегулирования.
Цитата
"Цель инспекций - проверка отсутствия незаявленного ядерного материала. Замечаний от инспекторов МАГАТЭ не было", - говорится в сообщении.
Напомним
В январе 2023 года МАГАТЭ запустило миссии на Ровенской и Чернобыльской АЭС.