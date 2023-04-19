МАГАТЭ провело необъявленные инспекции на Ровенской и Хмельницкой АЭС

Детали

Отмечается, что инспекцию провели в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Проверки осуществляли инспекторы Агентства при участии инспекторов Госатомрегулирования.

Цитата

"Цель инспекций - проверка отсутствия незаявленного ядерного материала. Замечаний от инспекторов МАГАТЭ не было", - говорится в сообщении.

Напомним

В январе 2023 года МАГАТЭ запустило миссии на Ровенской и Чернобыльской АЭС.