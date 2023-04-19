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МАГАТЭ провело необъявленные инспекции на Ровенской и Хмельницкой АЭС

МАГАТЭ провело необъявленные инспекции на Ровенской и Хмельницкой АЭС

Киев • УНН

 • 587118 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 18 апреля, провело необъявленные инспекции на Ровенской и Хмельницкой атомных электростанциях, сообщает УНН со ссылкой на сайт Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Детали

Отмечается, что инспекцию провели в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Проверки осуществляли инспекторы Агентства при участии инспекторов Госатомрегулирования.

Цитата

"Цель инспекций - проверка отсутствия незаявленного ядерного материала. Замечаний от инспекторов МАГАТЭ не было", - говорится в сообщении.

Напомним

В январе 2023 года МАГАТЭ запустило миссии на Ровенской и Чернобыльской АЭС.

Украинские Национальные Новости

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