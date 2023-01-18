Миссии МАГАТЭ почитают работу на еще двух АЭС - в Ровенской области и Чернобыле
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет присутствие на украинских атомных станциях - запустили миссии на Ровенской и Чернобыльской АЭС, сообщил глава организации Рафаэль Гросси в Twitter, пишет УНН.
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"Еще больше экспертов МАГАТЭ прибыло в Украину... запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ на Ровенской АЭС (ISAMIR). В ближайшие дни у нас будут команды на всех украинских АЭС. Они окажут техническую помощь и помогут уменьшить ядерную опасность во время конфликта", - сообщил Гросси 17 января.
Уже сегодня глава МАГАТЭ обновил информацию.
"МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле (ISAMICH). Наши специалисты останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказать жизненно важную помощь в области ядерной безопасности в эти чрезвычайно тяжелые и сложные времена", - указал Гросси.
Дополнение
Министр энергетики Украины Герман Галущенко приветствовал начало работы миссий МАГАТЭ на всех украинских АЭС. Он отметил, что это позволит оценить изнутри всю опасность и угрозы ядерной и радиационной безопасности, которые несут в себе действия россии.