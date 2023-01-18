Миссии МАГАТЭ почитают работу на еще двух АЭС - в Ровенской области и Чернобыле

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"Еще больше экспертов МАГАТЭ прибыло в Украину... запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ на Ровенской АЭС (ISAMIR). В ближайшие дни у нас будут команды на всех украинских АЭС. Они окажут техническую помощь и помогут уменьшить ядерную опасность во время конфликта", - сообщил Гросси 17 января.

Уже сегодня глава МАГАТЭ обновил информацию.

"МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле (ISAMICH). Наши специалисты останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказать жизненно важную помощь в области ядерной безопасности в эти чрезвычайно тяжелые и сложные времена", - указал Гросси.

Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко приветствовал начало работы миссий МАГАТЭ на всех украинских АЭС. Он отметил, что это позволит оценить изнутри всю опасность и угрозы ядерной и радиационной безопасности, которые несут в себе действия россии.