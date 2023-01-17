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Дасть оцінити загрози військових дій рф: Галущенко привітав старт роботи МАГАТЕ на АЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністр енергетики України Герман Галущенко привітав початок роботи місій Міжнародного агентства з атомної енергії на всіх українських АЕС. Він зазначив, що це дозволить оцінити зсередини усю небезпеку і загрози ядерній та радіаційній безпеці, що несуть собою дії росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Дасть оцінити загрози військових дій рф: Галущенко привітав старт роботи МАГАТЕ на АЕС

Цитата

«Ми вітаємо початок роботи місій МАГАТЕ і на інших чотирьох атомних станціях України. Безпосередня присутність представників міжнародного агентства на всіх українських АЕС дозволить оцінити зсередини усю небезпеку і загрози ядерній та радіаційній безпеці, що несуть собою військові дії росії», - наголосив Галущенко після запуску роботи місії МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Місія МАГАТЕ розпочала роботу на Південноукраїнській АЕС

Деталі

Міністр нагадав, що рф вже понад три місяці веде прицільні обстріли енергетичних об’єктів України. Під час одного з них сталася системна аварія, у результаті якої всі атомні електростанції України були одночасно знеструмлені.

«Через російські обстріли чотири атомні станції одночасно працювали на резервному живленні від дизель-генераторів. І в цей час продовжували летіти російські ракети, кожна з яких могла в них влучити і призвести до непередбачуваних наслідків. Ми маємо припинити цей ядерний тероризм росії», - підкреслив Галущенко.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що експерти МАГАТЕ будуть присутні на всіх п'яти українських атомних електростанціях, зокрема на Чорнобильській АЕС.

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