Постійні місії МАГАТЕ будуть розміщені на всіх українських АЕС наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Експерти Міжнародного агентства ООН з ядерної енергетики з наступного тижня будуть присутні на всіх п'яти українських атомних електростанціях, зокрема на Чорнобильській АЕС. Про це заявив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає УНН.
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Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі у межах раніше анонсованого візиту в Україну планує відвідати атомні електростанції та розмістити там експертів вже наступного тижня.
У кожну з них увійдуть по два експерти МАГАТЕ, йдеться у заяві агентства.
Це значне розширення присутності МАГАТЕ в Україні. Наразі постійна міжнародна місія присутня лише на захопленій Росією Запорізькій АЕС.
Гроссі також зустрінеться наступного тижня з високопосадовцями уряду України в Києві з приводу своєї пропозиції щодо створення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС, де МАГАТЕ присутнє понад чотири місяці.
Нагадаємо
Після огляду всіх АЕС та спілкування з представниками України, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі поїде до РФ.