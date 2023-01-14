Постоянные миссии МАГАТЭ будут размещены на всех украинских АЭС на следующей неделе

Детали

Генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси в рамках ранее анонсированного визита в Украину планирует посетить атомные электростанции и разместить там экспертов уже на следующей неделе.

В каждую из них войдут по два эксперта МАГАТЭ, говорится в заявлении агентства.

Это значительное расширение присутствия МАГАТЭ в Украине. Сейчас постоянная международная миссия присутствует только на захваченной Россией Запорожской АЭС.

Гросси также встретится на следующей неделе с высокопоставленными должностными лицами правительства Украины в Киеве по поводу своего предложения о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, где МАГАТЭ присутствует более четырех месяцев.

Напомним

После осмотра всех АЭС и общения с представителями Украины, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поедет в РФ.