Глава МАГАТЕ запланував візит до України та рф: у кремлі не виключають зустрічі путіна та Гроссі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Російський диктатор володимир путін при необхідності поспілкується з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, але поки що жодних зустрічей з ним у графіку немає. Про це заявив речник президента росії дмитро пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
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"Що стосується пана Гроссі, то поки що жодних зустрічей у графіку (путіна – ред.) немає", - сказав пєсков.
Він нагадав, що на зустрічі путіна з гендиректором МАГАТЕ у жовтні в санкт-петербурзі вони "домовилися за необхідності продовжувати діалог".
"Тому, якщо буде необхідність, якщо буде відповідний запит, то виключати і телефонний контакт, і зустріч, якщо це дійсно буде потрібно, неможливо", - зазначив пісків.
При цьому він зазначив, що основним співрозмовником пана Гроссі є генеральний директор росатому олексій ліхачов, міністерство закордонних справ рф.
Доповнення
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня знову відвідає Україну.
Глава МАГАТЕ сподівається на створення зони безпеки навколо ЗАЕС найближчим часом.