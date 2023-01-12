Глава МАГАТЭ запланировал визит в Украину и рф: в кремле не исключают встречи путина и Гросси

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"Что касается господина Гросси, то пока никаких встреч в графике (путина – ред.) нет", - сказал песков.

Он напомнил, что на встрече путина с гендиректором МАГАТЭ в октябре в санкт-петербурге они "условились при необходимости продолжать диалог".

"Поэтому если будет необходимость, если будет соответствующий запрос, то исключать и телефонного контакта, и встречи, если это действительно будет нужно, невозможно", - отметил песков.

При этом он указал, что основным собеседником господина Гросси является генеральный директор росатома алексей лихачев, министерство иностранных дел.

Дополнение

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе снова посетит Украину.



Глава МАГАТЭ надеется на создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС в ближайшее время.