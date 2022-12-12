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Голова МАГАТЕ сподівається на створення зони безпеки навколо ЗАЕС найближчим часом

Голова МАГАТЕ сподівається на створення зони безпеки навколо ЗАЕС найближчим часом

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі сподівається, що зону ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС буде погоджено та створено найближчим часом. Його заява розміщена на сайті МАГАТЕ, пише УНН.

Цитата

«Ми досягаємо прогресу в наших консультаціях з Україною та росією, і я сподіваюся, що зону буде погоджено та введено в дію найближчим часом. Це вкрай необхідно», – зазначається в заяві керівника МАГАТЕ.

Деталі

Він зазначив, що «ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною та потенційно небезпечною».

Рафаель Маріано Гроссі також повідомив, що на майданчик ЗАЕС прибула нова група експертів МАГАТЕ, які замінили тих, хто був там протягом кількох останніх тижнів. Це вже четверта команда МАГАТЕ на найбільшій в Європі АЕС, відтоді як 1 вересня 2022 року була створена місія підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі.

Доповнення

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що сподівається досягти угоди з росією та Україною щодо створення захисної зони навколо Запорізької АЕС цього місяця, тобто, ​​до кінця року.

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