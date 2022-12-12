Глава МАГАТЭ надеется на создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси надеется, что зона ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС будет согласована и создана в ближайшее время. Его заявление размещено на сайте МАГАТЭ, пишет УНН.
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«Мы достигаем прогресса в наших консультациях с Украиной и россией, и я надеюсь, что зона будет согласована и введена в действие в ближайшее время. Это крайне необходимо», – указывается в заявлении руководителя МАГАТЭ.
Детали
Он отметил, что «ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной и потенциально опасной».
Рафаэль Гросси также сообщил, что на площадку ЗАЭС прибыла новая группа экспертов МАГАТЭ, которые заменили находившихся там в течение нескольких последних недель. Это уже четвертая команда МАГАТЭ на крупнейшей в Европе АЭС с тех пор, как с 1 сентября 2022 года была создана миссия поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье.
Дополнение
Международное агентство по атомной энергии заявило, что надеется достичь соглашения с россией и Украиной о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС в этом месяце, то есть до конца года.