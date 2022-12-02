Угода щодо безпеки Запорізької АЕС має бути досягнута до 2023 року - МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що сподівається досягти угоди з росією та Україною щодо створення захисної зони навколо Запорізької АЕС цього місяця, тобто, до кінця року, пише УНН з посиланням на Sky News.
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"Моє зобов'язання - знайти рішення якнайшвидше. Сподіваюся, до кінця року", - сказав голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, опублікованому в п'ятницю.
Деталі
Гроссі не виключив зустрічі з президентом росії володимиром путіним, а також із президентом України Володимиром Зеленським.
"Наша мета - уникнути ядерної аварії, а не створити військову ситуацію, яка сприяла б одній або іншій стороні", - сказав Гроссі.
Доповнення
ЗАЕС, найбільша в Європі атомна станція, викликала серйозне занепокоєння протягом усього конфлікту, оскільки поблизу неодноразово завдавали ударів.