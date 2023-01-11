Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе снова посетит Украину, а затем отправится в рф

Детали

По словам Гросси, нападения на Запорожскую АЭС "стали рутиной: это невероятно".

"Я также сказал Совету Безопасности ООН, что мы играем с огнем и рискуем ядерной аварией: мы должны этого абсолютно избежать", - подчеркнул он.

Гендиректор МАГАТЭ также уточнил, что "ядерная авария не в чьих интересах, даже у россиян: это будет иметь серьезные последствия для обеих стран". И пояснил, что встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Впоследствии надеюсь попасть в Москву. АЭС украинская, но под контролем россии, это реальность. И я должен работать с ними обоими", - добавил Гросси. Обязанность, по его словам, "защищать АЭС. Наличие постоянной группы на месте было первым конкретным и ощутимым результатом нашей деятельности, но мы не можем останавливаться".

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Дополнение

Территория захваченной российскими оккупантами ЗАЭС неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам, что вызывает опасения по поводу ядерной катастрофы.