Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня знову відвідає Україну, а потім вирушить до рф
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня знову відвідає Україну. Про це він сказав під час прямого ефіру на Rainews24 і додав, що в Запоріжжі "грають з вогнем", передає УНН.
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За словами Гроссі, напади на Запорізьку АЕС "стали рутиною: це неймовірно".
"Я також сказав Раді Безпеки ООН, що ми граємось з вогнем і ризикуємо ядерною аварією: ми повинні цього абсолютно уникнути", - наголосив він.
Гендиректор МАГАТЕ також уточнив, що "ядерна аварія не є ні в чиїх інтересах, навіть у росіян: це матиме серйозні наслідки для обох країн". І пояснив, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
"Згодом сподіваюся потрапити до Москви. АЕС українська, але під контролем росії, це реальність. І я повинен працювати з ними обома", - додав Гроссі. Обов'язок, за його словами, "захищати АЕС. Наявність постійної групи на місці було першим конкретним і відчутним результатом нашої діяльності, але ми не можемо зупинятися".
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Доповнення
Територія захопленої російськими окупантами ЗАЕС неодноразово зазнавала артилерійських обстрілів, що викликає побоювання з приводу ядерної катастрофи.